В Тамбовской области за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса
Тамбов, 16 ноября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области 16 ноября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 717 носителей вируса.
После выздоровления был выписан 48 тыс. 531 пациент, в том числе 161 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 1268 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.