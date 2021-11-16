Йошкар-Ола, 16 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 ноября выявили 126 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 127 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 546 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 20 551 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 44 человека. 722 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались 15 человек — рекордный показатель летальных случаев за сутки с начала пандемии, за сутки скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3273 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 687 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1209 человек, из них у 1195 — пневмония, 58 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 152 пациента, при этом госпитализированы 89 жителей Марий Эл.