Ульяновск, 16 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число вылечившихся от ковида значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 16 ноября, всего в Ульяновской области официально выявлено 104 404 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 510.

Выздоровели ещё 720 пациентов, всего переболели ковидом 93 810 человек. Доля вылечившихся составила 89,85%.

Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 3193 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске до 18 ноября приостановлена работа пункта вакцинации в центре «Мои Документы» на проспекте Созидателей. Власти поясняют, что решение принято в «связи с временной нетрудоспособностью медицинских работников».