В Верховный суд Якутии подан коллективный иск против QR-кодов
Якутск, 16 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Юрист из Якутии обратилась в Верховный суд региона с иском, который оформлен как коллективное заявление и направлен на отмену системы QR-кодов в регионе. Подготовка к первому судебному заседанию состоится 18 ноября, сообщила в эфире телеканала «Якутия24» юрист Зинаида Гусева.
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Она подчеркнула, что инициативная группа не имеет цели «хайпануть», и намерена отстаивать свои права. Юрист отметила, что ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства.
Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморского края получила 975 листов с подписями под требованием отменить правила входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей. Жители региона также требуют прекратить принудительную вакцинацию. Собрано более 8,5 тыс. подписей.