Якутск, 16 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Юрист из Якутии обратилась в Верховный суд региона с иском, который оформлен как коллективное заявление и направлен на отмену системы QR-кодов в регионе. Подготовка к первому судебному заседанию состоится 18 ноября, сообщила в эфире телеканала «Якутия24» юрист Зинаида Гусева.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд Иск

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«Многие желающие в коллективный иск не попали, мы устроили сбор подписей на пять дней. Неравнодушных людей много. Мне радостно видеть, что у нас есть депутаты, которые имеют смелость и честность открыто обратиться к властям всех уровней и заявить о том, что законы и права граждан нарушаются», — отметила Зинаида Гусева.

Она подчеркнула, что инициативная группа не имеет цели «хайпануть», и намерена отстаивать свои права. Юрист отметила, что ограничения в виде входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей нарушают не только конституционные права жителей республики, но и принцип равенства.

«В данном случае происходит конкретная дискриминация, разделение общества на две части. — привитые и непривитые», — сказала также Зинаида Гусева.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморского края получила 975 листов с подписями под требованием отменить правила входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей. Жители региона также требуют прекратить принудительную вакцинацию. Собрано более 8,5 тыс. подписей.