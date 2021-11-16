Курган, 16 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 78 зафиксированы в Кургане, сообщает 16 ноября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в Зауралье составлял 212 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 16 ноября выявлено 42 376 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 16 ноября вылечились 34 054 человека, скончались 833 пациента с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).