Москва, , 14:02 — REGNUM Для развития Северо-Кавказского региона создан новый единый институт развития АО «Кавказ.РФ». Базой для него стало АО «Курорты Северного Кавказа», сообщили 16 ноября в пресс-службе компании.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО «Курорты Северного Кавказа», получил новое наименование АО «Кавказ.РФ». Функционал компании значительно расширен и обновлен», — сказано в сообщении.

Перед новым институтом развития СКФО поставлена задача — содействовать «устойчивому социально-экономическому развитию субъектов округа», в том числе формированию благоприятного инвестиционного климата и созданию условий для бизнеса. Кроме того, в компетенцию новой структуры будет входить развитие особых экономических зон туристско-рекреационного типа и туристического потенциала. Новой структуре также поручено создавать точки роста экономик субъектов Северо-Кавказского региона.

«Институт развития возьмет на себя роль связующего звена между бизнесом и государством, будет работать на развитие и укрепление инвестиционного потенциала Северного Кавказа», — приводит пресс-служба слова заместителя главы Минэкономразвития РФ Сергея Назарова.

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