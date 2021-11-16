Омск, 16 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки скончались 11 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 16 ноября в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Bryanskobl.ru Больничная палата с аппаратом ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 2638 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявлено 589 носителей коронавируса, выздоровел 501 человек.