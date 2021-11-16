Джакарта, 16 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва встретилась с министром здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикиным. Об этом российское посольство сообщило в Twitter.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе возможные поставки вакцины «Спутник V» в Индонезию», — говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Джакарте.

https://twitter.com/RusEmbJakarta/status/1460474412033982464