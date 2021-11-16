Омск, 16 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 589 носителей коронавируса, в том числе 444 человека лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

ИА REGNUM Маски

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в Омской области коронавирусная инфекция подтверждена у 106 327 человек.

По информации портала «Стопкоронавирус.рф», за всё время коронавирус победили 82 196 жителя региона. Число выздоровевших за прошедшие сутки — 501 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Омской области COVID-19 диагностировали у 586 человек, выздоровели 133 человека.