Барнаул, 16 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 16 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6756 человек, причём рекордные 33 из них внесены в сводку за минувшие сутки.

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Опять поставлен рекорд по числу зараженных — 525 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 96 652 человека. Вместе с тем, новый вирус победили 67 749 человек (+519 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 824 (-16 за сутки), из них 301 подключены к аппаратам ИВЛ (-2 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 210 человек, +74 за сутки) и ОРВИ (67 125 человек, +436 за сутки). Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 59 (всего 2773).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8632 за минувшие сутки.

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