Абакан, 16 ноября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Фельдшера из Хакасии уличили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело.

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Фигурантами дела стали фельдшер врачебной амбулатории села Зеленое Усть-Абаканской районной больницы и житель города Черногорска (ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»; ч. 2 ст. 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, подозреваемая с мая по октябрь 2021 года получила от не менее 90 человек через своего знакомого и других неустановленных посредников взятку в сумме более 90 тысяч рублей за внесение фиктивных сведений в ЕГИСЗ о вакцинации граждан.

Фактически вакцинация не проводилась, однако справки и сертификаты выдавались. Факты преступной деятельности выявили сотрудники УФСБ и МВД по Хакасии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области правоохранительные органы возбудили пять уголовных дел по фактам незаконной торговли сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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