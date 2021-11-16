Псков, 16 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Псковской области на амбулаторном лечении находятся более пяти тысяч местных жителей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 16 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

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По его словам, чтобы обезопасить себя и близких необходимо привиться. Тем более, что накануне в регион поступила очередная крупная партия вакцины из 12,2 тыс. доз препарата «Спутник V».

С начала пандемии в Псковской области лабораторным путем было подтверждено 62 672 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 — за минувшие сутки, что на 80 человек больше чем днем ранее. Выздоровели за всё время 53 707 из числа заболевших, в том числе 207 из них были выписаны за понедельник, 15 ноября. Скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в Псковской области 994 пациента, в том числе шесть летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

Помимо этого, областные власти пристально следят за соблюдением местных жителей и туристов ковидных ограничений. За минувшую неделю — с 8 по 14 ноября, в Псковской области было рассмотрено 285 дел об административных правонарушениях за нарушение «масочного» режима. 254 правонарушителям назначены штрафы от 1 ты. рублей, а также вынесено 31 предупреждение.