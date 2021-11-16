Липецк, 16 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Липецкой области 16 ноября подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 69 тыс. 74 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 61 тыс. 607 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 473 — за последние сутки.

За весь период скончались 2246 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.