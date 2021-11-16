Тюмень, 16 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Тюменской области с 3 декабря 2021 года расширяется список общественных мест, при посещении которых гражданам в возрасте свыше 18 лет необходимо предъявить документы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо справка. подтверждающая наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, и ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа, а также документ, удостоверяющий личность необходимо предъявлять при посещении гражданами следующих объектов:

— розничных рынков, отдельно стоящих гипермаркетов, а также торговых объектов общей площадью, от 4 тыс. кв. м в Тюмени и Тобольске; от 3, 5 кв. м в Ишиме; от 3 тыс. кв. м к Ялуторовске; от 2,5 кв. м в Заводоуковске.

— ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор и тотализаторов.

— салонов красоты, косметических салонов, соляриев, массажных салонов, парикмахерских.

— аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, бань, саун, термальных источников, баз отдыха, туристических баз, пансионатов, домов отдыха, за исключением бань, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

— предприятий общественного питания, за исключением изготовления и доставки; обслуживанию навынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания; предприятий общепита по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; придорожного сервиса, гостиниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября к зданию правительства Тюменской области пришли местные активисты, которые собрали более тысячи подписей против ввода QR-кодов для посещения ряда предприятий и учреждений в регионе