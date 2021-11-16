Кызыл, 16 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Более половины из них зарегистрировано в столице Кызыле, где выявили 38 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского (+11), Дзун-Хемчикского (+5), Барун-Хемчикского (+3), Пий-Хемского (+3) и других районов.

«Из 66 заболевших мужчин — 27, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 23, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 7», — добавили в минздраве.

По данным портала «Стопкоронавирус», общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 29 712. Из них к настоящему времени выздоровели 25 866 человек, в том числе 58 за сутки. Скончались от COVID-19 в регионе 289 пациентов.