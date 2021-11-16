Чебоксары, 16 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Чувашии вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Новочебоксарск поступили кислородные концентраторы. Фото: БУ «Новочебоксарский медицинский центр» минздрава Чувашии

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По данным на 16 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 40 666 случаев заражения коронавирусом, в том числе вторые сутки подряд лабораторно регистрируют по 175 носителей инфекции.

Победил болезнь 30 501 человек, из них за последние сутки вылечились 102 пациента. Доля выздоровевших составила 87,3%.

Пандемия унесла жизни ещё 17 ковидных больных. Таким образом, всего скончались 3045 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в детский стационар и перинатальный центр Новочебоксарска поступили кислородные концентраторы. Они компенсируют гипоксию, которая развивается при дыхательной и сердечной недостаточности.