Элиста, 16 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум.

В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 36 человек. Такие данные ИА REGNUMпривели в региональном оперативном штабе 16 ноября. Это один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в инфекционных стационарах получают 477 ковид-пациентов. Состояние 32 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 1 895 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 061 случай заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 397 пациентов.