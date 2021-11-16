Варшава, , 12:25 — REGNUM Министерство национальной обороны Польши обвинило Минск в помощи мигрантам из стран Ближнего Востока в нелегальном пересечении границы, для этого якобы был частично разрушен забор на границе двух стран. Об этом говорится в сообщении министерства в Twitter.

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, его оформят в ближайшие дни.

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