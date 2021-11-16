Лима, 16 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо принял отставку министра обороны, спустя неделю после того, как он предоставил заявление в его распоряжение. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Отмечается, что Кастильо поблагодарил уходящего в отставку Вальтера Айялу за его заслуги перед страной менее чем за четыре месяца.

В заявлении не упоминается о давлении, которое привело к отставке Айялы, обвиненного бывшими начальниками армии Хосе Визкаррой и ВВС Хорхе Чапарро в том, что он якобы рекомендовал повышение трех генералов от имени главы государства.

Оба утверждают, что они отказались принять рекомендации и впоследствии были освобождены от своих обязанностей президентом Кастильо без объяснения причин, в связи с чем они требуют сообщить причины их отстранения.

О принятии отставки Айялы было объявлено через несколько часов после того, как отставник заявил, что он остается министром до тех пор, пока Кастильо не примет его отставку.