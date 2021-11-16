Ханты-Мансийск, 16 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 258 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (59 случаев), сообщает 16 ноября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 261 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 16 ноября в Югре зарегистрировано 86 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 79 285 человек, 1540 пациентов с COVID-19 скончались (на восемь человек больше, чем днём ранее).