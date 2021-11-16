Севастополь, 16 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Партия в десять тысяч доз вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» поступила в Севастополь, сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства города.

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Вакцина передана в прививочные пункты поликлиник первой городской больницы, поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях четвертой городской больницы, а также в мобильных пунктах на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall». С 17 ноября привиться однокомпонентной вакциной можно будет в поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях девятой городской больницы.

«Спутник Лайт» рекомендована людям, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку около полугода назад.

Добавим, что на 16 ноября в Севастополе сделали прививку от коронавируса 216 421 человек, второй этап вакцинации прошли 180 334 жителя.