Канберра, 16 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. 16 ноября, выступая на пресс-конференции, посвященной COVID-19, премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн нанес репутационный удар по федеральному министру здравоохранения Грегу Ханту, который намекнул, что штат может открыть свои границы раньше, чем планировалось. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Напомним, что во время пандемии коронавируса премьер-министр Западной Австралии прославился своей жесткой позицией по вопросу закрытия границ, которая шла вразрез с рекомендациями федерального правительства. Ранее федеральный министр здравоохранения Хант допустил, что Западная Австралия откроет свои границы, чтобы принять у себя соревнования по крикету в ноябре.

Однако Макгоуэн комментария Ханта не оценил:

«Я никогда не встречал Грега Ханта … И я вообще-то никогда с ним не разговаривал. Так что, если бы я его встретил, то не узнал бы в лицо».