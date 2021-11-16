Самара, 16 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Тренироваться на свежем воздухе могут разрешить детям в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дубровин Илья ИА REGNUM Спорт

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Данный вопрос 15 ноября был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что по итогам обсуждения было принято решение разрешить очные тренировки на свежем воздухе. Кроме этого, разрешено в залах проводить индивидуальные занятия.

«Члены сборных команд и несовершеннолетние спортсмены, зачисленные на этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, также смогут тренироваться в залах при соблюдении всех норм безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены оказать помощь госучреждениям культуры.