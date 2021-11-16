Севастополь, 16 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 347 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 16 ноября. Накануне, 15 ноября, сообщалось о 350 случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в городе заражение коронавирусом подтверждено у 44 661 человек, выздоровели из них 37 061, в том числе 541 пациент выписан за последние сутки.

Статистику смертности от коронавируса в регионе пополнили ещё девять пациентов в возрасте от 56 до 85 лет, всего жертвами инфекции стали уже 1540 севастопольцев.