Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирской области продолжают набирать волонтеров на мероприятия молодёжного первенства мира по хоккею в 2023 году (МЧМ-2023). Уже поступила 1061 заявка. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в правительстве региона.

Арт-объект, посвящённый старту заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Напомним, заявочная кампания по привлечению волонтёров стартовала 30 сентября одновременно в Новосибирске и Омске.

Отмечается, что интерес к волонтёрской программе первенства мира проявляют не только жители России, но и граждане иностранных государств. Уже приняты анкеты из Германии, Казахстана, Португалии, США, Швеции и Конго. К ним добавились Иран, Мексика, Украина, Белоруссия.

Регион планирует привлечь 600 волонтеров, которые будут встречать гостей и участников, сопровождать национальные сборные команды, оказывать медицинскую, информационную помощь гостям первенства, лингвистическую поддержку и многое другое.

Заявки будут приниматься также в течение первого полугодия 2022 года.