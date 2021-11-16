Челябинск, 16 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Челябинской области 15 ноября обнаружили 593 носителя коронавируса. Об этом сообщает южноуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Школьников среди них нет. Такое же количество было выписано за сутки в связи с выздоровлением.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 119 754 заразившихся. Выздоровел пока только 95 361 пациент.