Сеул, 16 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В условиях постепенного возвращения страны к обычной повседневной жизни («жизни с COVID-19») звёзды южнокорейской эстрады возобновляют концертную деятельность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

По данным источников, группа BTS даст серию концертов в США. Концерты под названием «BTS Permission To Dance On Stage — LA» состоятся в Лос-Анджелесе 27 и 28 ноября, а также 1 и 2 декабря. 3 декабря бойз-бенд также выступит на ежегодном концерте Jingle Ball-2021.

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Мужская группа NCT также даст концерты на стадионе Gocheok Sky Dome в Сеуле 17 и 19 декабря.

Ещё один популярный бойз-бэнд ATEEZ отправится в мировое турне в январе. Первое выступление в рамках тура состоится 7 января 2022 года в Сеуле.