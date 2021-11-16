Москва, 16 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Мировые влиятельные элиты еще с 2017 года говорили о вирусной пандемии как инструменте переустройства мира с целью решения проблем современной глобальной системы в качестве альтернативы мировой войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

По словам политолога, в связи с тем, что львиную долю своего времени он тратит на коммуну, ему пришлось существенно сократить частоту коммуникаций с различными компетентными людьми в разных странах мира. Но это не означает, что эти коммуникации сведены к нулю.

«Так всегда получается, что, когда дело плохо, вот эта система коммуникаций, помноженная на мои собственные возможности, она вдруг оказывается источникам некой нетривиальности. Та нетривиальность, которую я буду сейчас обсуждать была изложена и мне, и моим достаточно влиятельным знакомым лицами, относящимися к высшей глобальной страте… Важно то, что беседы на некую тему, которую я хотел бы сейчас обсудить… начались в 2018−2017 году», — заявил Кургинян.

По его словам, уже в тех годы в определенных узких, но крайне влиятельных сферах обсуждался вопрос о том, что мир становится настолько гомогенен, что вся эта социально-экономическая система захлебывается в своих собственных отходах и шлаках не экологических, а других, сущностных.

«И есть две возможности говорили мне мои собеседники… Развязать мировую войну всерьез, или радикальным образом перестроить эту систему, освободить ее от необходимости захлебнуться в собственных успехах. И несколько раз, когда я спрашивал и мои друзья спрашивали, а как вы собираетесь это делать, вдруг возникала какая-то повторяющаяся очень жесткая мысль, что мы это сделаем через пандемию. При этом никакой пандемией не пахло еще, близко ее не было», — продолжил политолог.

Он также добавил, что его собеседники отметили, что пандемию надо будет разыгрывать в две фазы: сначала создать фазу мягкую и внутри этой мягкой фазы все прозондировать. Вирус сделать не слишком убойным, но достаточно опасным, гайки в системе до конца не закручивать. И это говорили очень статусные собеседники не из российской элиты.

«Поразительно то, что в одних и тех же словах это говорили разные люди не из России: «А на второй фазе мы долбанем боевым вирусом, все ляжет, мы гайки завинтим до предела, возникнет совершенно новая социально-экономическая система в целом, а в пределах нее с чем-нибудь разберемся»», — добавил эксперт.

Кургинян добавил, что советский и российский хирург и педиатр Леонид Рошаль, способный к аналитической и прогностической деятельности еще в интервью журналу Forbes от 2 августа 2020 года заявил, что все, что связано с SARS-CoV-2 — «Это репетиция биологической войны». И важнейшим здесь словом является «репетиция».