Кемерово, 16 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области решения по закрытию или открытию, снятию ограничений принимались очень оперативно, исходя из ситуации, которая была связана с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Но при этом в регионе весь период была одна из самых открытых экономик. Об этом заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода

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"Была разработана вакцина. И уже есть понимание того, что справиться со всей этой историей мы сможем только тогда, когда достигнем коллективного иммунитета, а для этого необходима всеобщая вакцинация. Для того чтобы обеспечивать меры санитарной безопасности, сохранять жизни людей, принято решение о введении QR-кодов, которые позволяют находиться в одном месте тем людям, которые имеют достаточное количество антител в связи с тем, что они вакцинировались либо переболели. Этот опыт уже прошли практически все регионы России, Кузбасс один из последних принял решение о введении QR-кодов. Это требование распространяется на объекты торговли, на объекты общественного питания, фитнес, индустрию красоты. Как вы знаете, было принято решение об отложении введения данной меры до 20 января следующего года на предприятиях гостиничного комплекса, туричтической отрасли. Во-первых, хотелось бы особо это отметить, — ещё до введения обязательной вакцинации те предприятия, которые в прошлом году в связи с действовавшими ограничениями приняли на себя основной удар — это гостиничный бизнес, где падение выручки было до 90%, — так вот на этих предприятиях была обеспечена вакцинация на уровне 80% ещё до введения требований об обязательной вакцинации. Потому что те, кто столкнулся с данной ситуацией, знают, как важно обеспечить безопасность своих сотрудников, насколько важно обеспечить безопасность гостей. Поскольку требования об обязательной вакцинации либо наличии QR-кода действуют в туристической сфере уже давно, фактически уже туристы сегодня к данным требованиям привыкли. И фактически все туристы уже имеют QR-коды, которые подтверждают вакцинацию либо то, что турист переболел. Поэтому данная сфера считается наиболее готовой к обеспечению безопасности», — сказала она.

Латышенко просит всех проявить терпение к тому, что происходит, и с уважением относиться к предпринимателям.

«В данном случае они находятся в ситуации, когда должны проверять своих гостей, чтобы обеспечить их безопасность. Поэтому давайте все наберемся терпения и научимся с этим жить», — подчеркнула бизнес-омбудсмен региона.