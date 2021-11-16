Киев, 16 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 838 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 16 ноября сообщает украинский минздрав.

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 77 985.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на было выявлено 16 308 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь общее число заразившихся SARS-CoV-2 на Украине выросло до 3 244 749.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 664 373 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 292 648 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 442 пациента.