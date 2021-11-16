Красноярск, 16 ноября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 717 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 142 743. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям лидируют город Шарыпово и Енисейский район.

Из 717 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 170 (темп прироста 0,4%), в Шарыпово — 79 (2,9%), в Лесосибирске — 50 (1,6%), в Енисейске — 46 (2,4%), в Ачинске — 41 (0,5%), в Минусинске — 36 (0,6%), в Дивногорске — 35 (1,2%), в Норильске — 23 (0,3%), в Сосновоборске — 21 (0,8%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Енисейском — 47 (2,7%), Емельяновском — 31 (1,0%), Берёзовском — 26 (1,0%), Ужурском — 21 (1,1%), Ермаковском — 14 (0,9%), Рыбинском — 11 (0,5%), Курагинском — 16 (0,6%) и Северо-Енисейском — 10 (0,5%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4123 человека, снято с наблюдения — 3451. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 53 687 (+672) человек.

За последние сутки в регионе проведен 14 281 тест на коронавирус, с начала эпидемии — 4 106 925.

Как сообщало ИА REGNUM, 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Красноярский край.