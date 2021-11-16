Москва, 16 ноября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Украина, вероятнее всего, отреагирует на указ Путина о гуманитарной помощи Донбассу истерикой, обстрелами и провокациями. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Родион Мирошник «Я совершенно не исключаю истерики со стороны Киева, которая может вылиться и в обстрелы, и в организацию очередных провокаций, которые разрушают любые мирные договоренности».

«Но для тех немногих думающих политиков, которые остались ещё на Украине, этот шаг должен продемонстрировать очень серьезный настрой России», — отметил Мирошник.

«Россия больше не намерена соревноваться с Украиной в словоблудии, а предпринимает чёткие и выверенные шаги по урегулированию и прекращению конфликта в Донбассе», — заключил эксперт.

Напомним, что 15 ноября президентом России был подписан Указ об оказании гуманитарной помощи республикам ДНР и ЛНР, предполагающий как создание ряда экономических механизмов, призванных поддержать ДНР и ЛНР, так и отмену ряда действующих ограничений.