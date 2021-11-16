Москва, 16 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. На международном уровне Украина попытается дискредитировать действия России. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Goran tek-en Карта линии разграничения и буферной зоны согласно Минскому соглашению

«Для начала Украина попытается на международном уровне дискредитировать этот гуманитарный жест России, обвинив в несоблюдении Минских соглашений», — заявил эксперт.

«Только явно не Украине, которая ежедневно нарушает Минские соглашения и словом, и делом, об этом говорить», — отметил Мирошник.

Родион Мирошник «Ну, а самое главное, что этот указ действует в точности с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений, который предусматривает поддержку «трансграничного сотрудничества с регионами Российской Федерации».

Напомним, что 15 ноября Президент России подписал Указ об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса, включающий в себя меры по допуску товаров, производимых в республиках, на российский рынок.