Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Среди скончавшихся двое были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2081.

По данным на 16 ноября, в ковидных стационарах республики лечатся 1256 пациентов, у 1015 из которых развилась внебольничная пневмония. 122 тяжёлых больных находятся в реанимации. Занятость коечного фонда составила 82,5%.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1521 койка: занято — 1256, свободно — 265 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,5%», — добавили в оперштабе.