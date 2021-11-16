Вашингтон, 16 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Появление в университетах США общежитий только для чернокожих и «мультикультурных пространств» является возрождением сегрегации в стране. Такое мнение 16 ноября высказал американский ученый и автор книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого» Джеймс Линдси в интервью «Ленте.ру».

Расизм

Как считает ученый, такого рода разделение пространств вузов в стране по расовому признаку ведется под «безумным предлогом», так как сторонники таких нововведений считают, что университетский кампус буквально «пронизан белостью».

«Поэтому, с их точки зрения, необходимо создать отдельное пространство, своего рода «пузырь», где могли бы собираться представители расовых меньшинств и куда не могла бы проникнуть «белость» — чтобы студенты из меньшинств могли укрыться от давления несправедливого устройства общества, с которым, по их словам, они регулярно сталкиваются. В общем, весьма параноидальная вещь», — сказал он.

Также Линдси указал, что на самом деле подобные инициативы ведут к появлению кружков, в которых беспрепятственно идет пропаганда радикальных идей политики идентичности.

«Ну и это конечно демонстрация силы: не пускать куда-то людей из-за того, что они не являются представителями расовых меньшинств», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября газета The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения сообщила, что подавляющее большинство граждан США выступает против так называемой «культуры отмены» — практике остракизма того или иного человека или группы лиц в связи с их позицией, которая идет вразрез с доминирующей в обществе точкой зрения.