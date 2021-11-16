В Испании начинается двухдневный визит президента Италии Маттареллы
Мадрид, 16 ноября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Президент Италии Серджо Маттарелла начинает двухдневный государственный визит в Испанию. Об этом пишет агентство EFE.
Presidencia de la República Mexicana
Серджо Маттарелла
В ходе визита Маттарелла встретится с королём и королевой Испании Филиппом VI и Летисией, а также с главой правительства страны Педро Санчесом.
Визит итальянского президента завершится 17 ноября в Малаге технологическим форумом.
Королевская семья встретит Маттареллу официальным приемом и военными почестями в Королевском дворце утром, а затем, после двусторонней встречи, стороны пообедают во дворце Сарсуэла.