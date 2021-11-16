Казань, 16 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Татарии всего провели 4 061 767 исследований для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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За прошедший день в регионе проведено 11 629 исследований на коронавирус, накануне осуществили 11,8 тыс. тестирований.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на 15 ноября вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 1 млн 820 тыс. 879 человек. Вторую прививку антиковидными препаратами получили 1 млн 277 тыс. 895 человек.

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