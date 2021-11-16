Военные передали сжиженный кислород Крыму и Севастополю
Севастополь, 16 ноября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Партию сжиженного кислорода передали военные медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым в целях лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Кислород передан с аэродромов Черноморского флота и Южного военного округа. Для отгрузки кислорода применяются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, предназначенные для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов
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В общей сложности в медицинские учреждения Крымского полуострова из хранилищ военных аэродромов передано более 30 тонн сжиженного кислорода.
Как сообщало ИА REGNUM, первая партия была отгружена военными в медучреждения Крыма и Севастополя в конце октября, тогда больницам передали 10 тонн кислорода.