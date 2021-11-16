Саратов, 16 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 640 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 637 жителей. Обновленные данные по состоянию на 16 ноября публикует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 123 пациентов, с признаками ОРВИ — 516 человек, у одного пациента бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 3994 пациента, на амбулаторном — 7002 человека.

За время пандемии по данным на 16 ноября в регионе зарегистрировали 111 564 случая заражения. Выздоровели всего 96 703 носителя вируса, из них за сутки — 522 пациента.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 374 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 253 пациента, до 20 лет — 49 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 15 ноября и до стабилизации эпидемиологической обстановки продлили период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе.

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