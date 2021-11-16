Тюмень, 16 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Тюменской области на 16 ноября 2021 года зафиксировано четыре очага коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В Винзилинском психоневрологическом интернате COVID-19 заболели 29 человек, контактных насчитывается 75 человек.

В «Медицинском городе» коронавирус выявлен у 19 человек, контактных — 55 человек.

В епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре заболел 21 человек, контактных — 19 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» под Тюменью заболели COVID-19 одиннадцать детей, контактных 80.