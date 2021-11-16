Пенза, 16 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 26 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего жертвами COVID-19 в Пензенской области по состоянию на 16 ноября стали 3927 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 125 жителей региона, всего с начала пандемии поборол инфекцию 59 791 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области зарегистрировали 86 002 случая заражения коронавирусом.

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