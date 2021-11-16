Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Непривитым гражданам станет сложнее заселиться в санаторно-курортные учреждения Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, изменения были внесены 15 ноября на заседании регионального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Кроме справки о медотводе или отрицательных результатов ПЦР-тестов от желающих отдохнуть будут требовать документ об отсутствии контактов с ковид-больными в течение двух последних недель. Это не касается обладателей сертификатов о вакцинации или перенесённом заболевании.

«Также изменения внесены в порядок заселения в гостиницы, отели и другие коллективные средства размещения. Теперь заселиться возможно при предъявлении документа о получении первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции», — добавили в правительстве.