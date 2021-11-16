Джакарта, 16 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что нынешнее наводнение на Калимантане было вызвано повреждением водосборных бассейнов, сообщает Kompas.

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«Это то, что мы должны остановить. Потому что главная проблема здесь. Река Капуас разливается из-за того, что поврежден водосборный бассейн. Это то, что мы исправим», — заявил глава государства.

Джоко Видодо также заявил, что не исключено, что в 2022 году правительство построит питомник для лесовосстановления. Восстановление лесов будет нацелено на районы, расположенные выше по течению реки.

На Калимантане пострадали 21 000 домов и 5 мостов, в том числе несколько храмов, которые были затоплены водой. В результате наводнения двое жителей погибли.