Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Делегацию Ростовской области на международном форуме «Транспорт России-2021», который открывается 16 ноября в Москве, возглавил донской губернатор Василий Голубев. Экспозицию представит рэпер Баста (Василий Вакуленко). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Таганрогские трамваи

«Наши именитые земляки будут продвигать проект «Таганрогский трамвай», который уже успешно реализуется и может стать пилотным для тиражирования в Ростовской области и в стране в целом», — уточнили в пресс-службе.

Донской регион представит проекты под девизом «Ростовская область + трамвайное возрождение». Участникам форума представят фотоматериалы из музейных архивов, креативные арт-объекты, рассказывающие об истории трамвайного движения на Дону, модели старинных трамваев из частных коллекций. Российский исполнитель Баста записал видеообращение, которое сопроводит экспозицию 16 ноября.