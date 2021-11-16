Томск, 16 ноября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Продление нерабочих дней и школьных каникул помогло Томской области сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19 заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

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Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в региональной администрации, по словам Жвачкина, областные власти с начала осени прогнозировали рост заболеваемости и принимали меры по её сдерживанию.

По данным губернатора, в позапрошлую неделю был зафиксирован недельный рост 17,5%, в прошлую — 5%. А в последние дни в регионе роста уже нет. Причину глава области видит в продлении нерабочих дней и школьных каникул: «Думаю, потому что мы один из немногих регионов, который после консультаций с врачами продлил объявленные президентом нерабочие дни и школьные каникулы ещё на неделю». Кроме того, в Томской области снизилась детская заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

Жвачкин отчитался, что регион почти в два раза увеличил ПЦР-тестирование. Сейчас выполняется по 500 ПЦР-тестов на 100 тысяч человек.

К борьбе с коронавирусом привлечены студенты Сибирского государственного медицинского университета и медицинского колледжа.

Кислорода, средств индивидуальной защиты и лекарств достаточно, резерв коечного фонда для ковид-пациентов не снижается ниже 20%.

С 8 ноября в Томской области введены QR-коды при посещении ряда учреждений. При этом Жвачкин утверждает, что соблюдён «баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики».

Продолжается прививочная кампания против коронавируса. «Доля вакцинированных от числа взрослого населения у нас, к сожалению, пока небольшая — 42%. Приоритетом, конечно, являются лица старше 60 лет: на сегодня привито с учётом первого компонента 56%», — привёл данные губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября в Томской области выявлено 51 854 носителя коронавируса, выздоровели 39 019 человек, скончались 611 ковид-пациентов.