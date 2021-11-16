Ижевск, 16 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 ноября прививку от коронавируса сделал 590 681 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 375 908 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 6654 жителя республики. 4649 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 104 210 человек. За указанные период ревакцинировались 174 человека.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в республике провели 2 081 924 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3725 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5403 исследования.

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