Казань, 16 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по данным на 16 ноября 1127 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти трех мужчин и двух женщин 1939−1962 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Казанском федеральном университете ведутся работы по внедрению системы QR-кодов для посещения студентами учебных корпусов.

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