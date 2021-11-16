Ташкент, , 09:17 — REGNUM Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов накануне в Брюсселе дал развернутое интервью популярному медиа-порталу «Euractiv», в котором указал на необходимость международной помощи Афганистану, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

«В качестве первоочередных шагов полагаем возможным использовать все возможности мирового сообщества для разморозки международных активов Афганистана, снятия санкций, а также оказания действенной помощи в восстановлении всей банковской системы страны», — подчеркнул Камилов.

По его словам, необходимо обеспечить гуманитарный коридор в страну и сделать все возможное, чтобы народ Афганистана не голодал и смог пережить тяжелый зимний период.

«Эти меры позволят предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев из Афганистана», — подчеркнул министр.

Он отметил, что Узбекистан одним из первых направил гуманитарную помощь афганскому народу, состоящую из продовольствия, медикаментов и одежды.

«Мы также наладили диалог с афганской стороной по актуальным вопросам сотрудничества. 16 октября этого года в Термезе состоялась первая расширенная рабочая встреча на уровне заместителей глав правительств двух стран, в ходе которой обсуждены вопросы торгово-экономического характера», — отметил Камилов.

Он подчеркнул, что «все эти действия узбекская сторона осуществляет с одной целью — помочь афганскому народу восстановить национальную экономику и не допустить скатывания страны в пропасть разрухи».

По его словам, Узбекистан продолжает придерживаться позиции о том, что ключевым аспектом в вопросе афганского урегулирования является разработка постконфликтной стратегии, а приоритетом для международного сообщества должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные экономические процессы.

«Мы выступаем за дальнейшую реализацию в стране социально-экономических проектов, в том числе в сфере энергетики и транспорта», — подчеркнул глава МИД Узбекистана.