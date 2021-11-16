Чита, 16 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 ноября 2021 года, за последние сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 83 127 (+369).

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Вместе с тем 69 759 пациентов (+322 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1784 человека (+14 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 235 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за сутки), 87 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 за сутки).

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