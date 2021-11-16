Уфа, 16 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Заселиться в гостиницы и отели Башкирии с 1 декабря можно будет лишь при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе либо справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница

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Отмечается, что это решение было принято на заседании оперативного штаба региона 15 ноября. Инициатива распространить ограничения для невакцинированных лиц на гостиничную сферу исходила от главного санитарного врача Башкирии Анны Казак.

«В горнолыжный сезон отели и турбазы Башкортостана очень востребованы. В них заселяются туристы со всей России. При этом на гостиницы не распространяются требования о наличии у посетителей соответствующих документов», — приводит пресс-служба ее слова.

Это предложение было поддержано главой республики Радием Хабировым, который поручил поручил внести соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии, вернувшиеся из-за рубежа, потеряли порядка пяти млн рублей из-за того, что не заполнили анкету, которая вносится на единый портал «Госуслуги» по возвращению на родину.